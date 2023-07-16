Beyoğlu'nda Gençler Metro Köprüsünden Denize Atladı
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Haftasonu sıcaklıkların artmasıyla Haliç Metro Köprüsüne çıkan bazı gençler, tehlikeye davetiye çıkararak metrelerce yükseklikten denize atladı. Gençlerin bu anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
BEYOĞLU'nda metro köprüsüne çıkan bazı gençler metrelerce yükseklikten yolcuların şaşkın bakışları arasında denize atladı. Gençlerin tehlikeye davetiye çıkaran anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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