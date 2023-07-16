Beyoğlu'nda Gençler Metro Köprüsünden Denize Atladı

Haftasonu sıcaklıkların artmasıyla Haliç Metro Köprüsüne çıkan bazı gençler, tehlikeye davetiye çıkararak metrelerce yükseklikten denize atladı. Gençlerin bu anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.