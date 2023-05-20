Beşiktaş'ta 19 Mayıs coşkusu

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Melike Şahin'in sahne aldığı gençlik konseriyle kutladı. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşen konsere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılarak vatandaşların 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah saatlerinde Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Ardından tüm vatandaşlar Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği 'Gençlik Konseri' etkinliğinde Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda bir araya geldi. Saatler 19.00'u gösterdiğinde Lapstekin Dj performansı için sahneye çıktı. 21.00'de ise genç sanatçı Melike Şahin sevilen parçalarıyla sevenleriyle buluştu.

'ÖYLE BİR LİDER BİR DAHA GÖREMEDİK'

Bayramını kutlamak için konsere gelen 22 yaşındaki İbrahim Topal, '19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihiydi. Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için böyle bir konser düzenlemiş. Alan çok kalabalık, birçok insan var. Biz de arkadaşımla eğlenmek için geldik. İnşallah bugün eğlenip evimize dağılacağız. Belediyeye buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Atatürk'ün bu bayramı gençlere armağan etmesi çok güzel. Hem çocukları hem de gençleri düşünmesi onun ne kadar ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan onu çok takdir ediyorum. Hem Türk gençliğini hem de Türk çocuklarını çok iyi düşünmüş. Öyle bir lider görmedik, inşallah bir daha görürüz ileriki senelerde. Tek temennim budur' dedi.

'BÖYLE ÜLKEYİ BİZE BIRAKTIĞI İÇİN ONA TEŞEKKÜR EDERİM'

Yine konsere Melike Şahin'i dinlemek için gelen 27 yaşındaki Zehra Mirzaoğlu da 'Ortam güzel beğendim. Daha önce buradaki konserlere hiç gelmemiştim. Ama hep duyuyordum burayı. Öncelikle Atamıza saygımız çok sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki var, onu çok seviyoruz. Bizlere böyle şeyler bıraktığı için böyle bir ülkede yaşadığım için ona çok teşekkür ederim' şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ DEMEK ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DEMEKTİR'

Konser öncesi sahneden gençlere seslenen Başkan Rıza Akpolat, 'Milli bayramlar en güzel Beşiktaş'ta kutlanır. Çünkü Beşiktaş'ın birçok özelliği var. Beşiktaş; iki kıtanın birleştiği, Kaptanı Deryaları, Barbaros Hayrettin'in kentidir. 9 tane üniversitesi, sarayları var. Türkiye'ye ayak basan herkes bir vesileyle mutlaka Beşiktaş'a gelir. Ama Beşiktaş'ın en önemli özelliği Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı evinin olduğu, bütün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı, evinden çıkıp Kartal istimbotuna binip Beşiktaş Meydanı'na inerek Kartal istimbotuyla Bandırma vapuruna geçip Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı yerin adıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yerin adıdır Beşiktaş. O yüzden Beşiktaş demek Cumhuriyet, özgürlük, demokrasi demektir. Ama en önemlisi Beşiktaş demek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk demektir' açıklamasını yaptı.

'GENÇLERİMİZİN TAMAMI SANDIĞA GİDECEK'

Akpolat, 'Biz kutlamalarımızı 16 Mayıs'ta başlatır, 19 Mayıs'a kadar devam ettiririz. 16 Mayıs'ta Atatürk'ün evinden çıkarak Beşiktaş iskelesine kadar yürürüz. ve orada denize çelenk bırakırız. İlk adım yürüyüşüdür bu bizim geleneksel hale getirdiğimiz. Normalde 19 Mayıs konserlerimizin tamamını Beşiktaş Meydanı'mızda yaparız. Ama inşaatından dolayı bugün bu güzel konserimizi burada yapıyoruz. Festivallerin yasaklandığı bir dönemde, 40 gün boyunca hem Beşiktaş Meydanı'nda hem bu gördüğünüz güzel ortamda konserlerimizi yaptık. Sizlerle bir araya geldik. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Bu emaneti geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Ama hepimizin yapması gereken çok önemli bir görev daha var. En önemli vatandaşlık görevimiz olan oyumuzu kullanacağız. Gençlerimizin tamamı sandığa gidecek. Siyasi görüşü ne olursa olsun, duruşu ne olursa olsun hepimizin yapması gereken tek bir şey var. Gidip oyumuzu kullanmak ve yönetim süreçlerine dahil olmak. Sevdiğimiz, beğendiğimiz, doğru bulduğumuz kimse gidip onu desteklemek olur. Atatürk Cumhuriyeti ilan ederek bu topraklarda büyük bir devrim inşa etti' dedi.

'HİÇBİR OLUMSUZ SONUÇ BAYRAMLARIMIZI KUTLAMAMIZA ENGEL OLMAYACAK'

Akpolat sözlerine şunları ekledi:

'Hepinize söz bu ülkeye baharları getireceğiz. Ne kadar aksarsa aksasın hiç kimse umudunu yitirmesin. Hiç kimse enseyi karartmasın. Daha yeni başladık, yeni başlıyoruz. Emin olun bu mücadele nefes aldığımız sürece, bu topraklar var olduğu sürece devam edecek. Hiçbir seçim sonucu bu bayramları kutlamamıza engel olmayacak. Hiçbir olumsuz sonuç; milli bayramları, bu emanetleri geleceğe taşımamıza engel olmayacak.'