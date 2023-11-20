Batman'da okulun istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Sason Anadolu Lisesi'nin istinat duvarı, etkili olan sağanak nedeniyle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın onarılması için çalışma başlatıldı.

BATMAN'ın Sason ilçesindeki Sason Anadolu Lisesi'nin istinat duvarı, sağanak nedeniyle çöktü.

Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de bulunan Sason Anadolu Lisesi'nin, bitişiğindeki inşaat kazısı için yapılan istinat duvarı, etkili olan sağanak nedeniyle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevresine güvenlik şeridi çekilen duvarın onarılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan yol kenarındaki bazı elektrik direkleri de rüzgarın etkisiyle devrildi. (DHA)