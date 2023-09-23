Batman'da kayıp kadın evine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde 2 gün önce kaybolan kadın, jandarma ekipleri tarafından evine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulundu. Arazi şartlarından dolayı yaralanan kadın, tedavi edildikten sonra ailesine teslim edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde 2 gün önce kayıp olan kadın, jandarma ekipleri tarafından evine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sason ilçesinde ikamet eden 28 yaşındaki 2 çocuk annesi L.K, dün gece saatlerinde ailesine haber vermeden evden ayrıldı. Bir süre kadını kendi imkanlarıyla aradıktan sonra bulamayan ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine dron yardımıyla geniş alanda arama tarama faaliyetleri başlatan jandarma ekipleri, 15 saatlik titizlikle arama faaliyeti neticesinde kayıp kadını olduğu noktadan 12 kilometre uzaklıkta Erdemli Mahallesi kırsalında buldu.

Arazi şartlarından dolayı ayağından yaralandığı tespit edilen kadın, jandarma ekiplerince ilçe devlet hastanesine götürüldü. Tedavinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, ailesine teslim edildi. - BATMAN