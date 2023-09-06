Bademlidere Cumhuriyet Parkı, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödül kazandı

Çankaya Belediyesi tarafından yapılan Bademlidere Cumhuriyet Parkı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği yarışmada 'Şehir Planlaması' kategorisinde ödül kazandı. Park, 2021 yılında da Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar ödülü almıştı.

Bademlidere Cumhuriyet Parkı henüz açılmadan ikinci ödülü aldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından 10 Eylül'de hizmete açılacak Bademlidere Cumhuriyet Parkı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 14'üncüsünü düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması kapsamında 'Şehir Planlaması' kategorisinde ödül kazandı. Park, 2021 yılında da Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar ödülü almıştı.

Ankara'nın en büyük parkı olacak Bademlidere Cumhuriyet Parkı henüz açılmadan bir ödül daha aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği 39 üye belediyenin 79 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Büyükşehir belediyeleri kategorisinde 20 proje, büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde 48 proje, il belediyeleri kategorisinde 8 ve il ilçe belediyeleri kategorisinde 3 toplamda 79 proje jüri tarafından incelendi. Bu kapsamda Çankaya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bademlidere Cumhuriyet Parkı, Şehir Planlaması kategorisinde ödül kazandı. Park, 2021 yılında da Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülü almıştı.

ANKARA'NIN EN BÜYÜK PARKI

Çankaya Belediyesi tarafından yapılan ve Ankara'nın ikinci Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) olacak Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın 500 dönümü orman, 250 dönümü rekreasyon alanı olarak tasarlandı. Toplam 750 dönüm üzerine kurulan parkta, Macera Parkı, Binicilik Tesisi, Meydan Çocuk Oyun Alanı, Piknik Alanı Çocuk Oyun Alanı, Meydan Kafe, Seyir Terasları, Mini Gölet, Piknik Alanları, Yağmur Hasadı Göleti, Basketbol ve çok amaçlı saha, bisiklet parkurları, toplam 625 araçlık 4 otopark bulunuyor. Mevcut badem ağaçları korunan parkta 22 bin ağaç ve 360 bin çalı da yer alıyor.

10 EYLÜL'DE AÇILACAK

Daha açılmadan iki ödüle sahip olan park, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde 10 Eylül Pazar günü saat 19.30'da Volkan Konak Konseri ile Ankaralı vatandaşların hizmetine açılacak.