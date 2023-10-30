Ayı, Daday'da arı kovanlarını parçaladı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde köy merkezine kadar inen ayı, arı kovanlarını parçaladı ve bir kovanı da yanında götürdü. Ayının saldırısı sonucu kovanlardaki arılar da telef oldu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde köy merkezine kadar inen ayı, arı kovanlarını parçaladı. Kovandaki arıları da telef eden ayı, bir kovanı da yanında götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Daday'a bağlı Çamlıbel köyünde Mustafa Çiftçi, kovanlarını kontrol etmek için arılığına geldi. Arılıkta kovanları parçalanmış şekilde bulan Çiftçi, bir kovanının da eksik olduğunu gördü.

Ayının saldırısı sonucu kovanların parçalandığı tespit edilirken, kovanlardaki arılar da telef oldu. Ayrıca ayının, bir kovanı da yanında götürdüğü belirlendi. Arılığa kadar giren ayının iki kovana zarar verdiği belirtildi. - KASTAMONU