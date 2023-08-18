Aydın'da trafik kazasında hayatını kaybeden adliye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Adliye çalışanı genç kadın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden adliye çalışanı Duygu Bayhan sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza akşam saatlerinde Nazilli- Denizli Karayolu üzeri Beşeylül Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazilli'den Denizli istikametine seyir halinde olan 34 NF 0224 plakalı çekici, 09 ACN 719 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan Anne Duygu Bayhan ile çocuğu K.E.B. yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan anne ve çocuğu tedavi altına alındı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda memur olarak çalıştığı öğrenilen Duygu Bayhan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

"Arkadaşları gözyaşları içerisinde uğurladı"

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda 7 yıldır memur olarak çalışan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Bayhan için, Nazilli Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. Törene katılanlardan helallik alınmasının ardından genç kadının cenazesi Arslanlı Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından Aile Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere adliyeden uğurlandı. Törene adliye çalışanları, mesai arkadaşları, genç kadının ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca genç kadının ölümü ile büyük üzüntü yaşayan mesai arkadaşları çalıştığı büronun kapısına çiçek bıraktı.