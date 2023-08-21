Aydın'da seyir halindeki beton mikseri alev topuna döndü

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halindeki bir beton mikseri bir anda alev topuna döndü, araçtan yükselen alevler güçlükle söndürüldü.

Olay, Köşk ilçesi Başçayır yolu Akdere Köprüsü Mezeköy ile Kızılcayer Köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başçayır Mahallesi istikametinden Köşk istikametine doğru seyir halinde olan bir beton mikserinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen mikseri yol kenarına çeken, araç sürücüsü kendisini dışarı attı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası ile yangın güçlükle söndürülürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN