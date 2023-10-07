Aydın'da Okul Servisleri Denetlendi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Buharkent, İncirliova, Koçarlı, Kuyucak ve Nazilli ilçelerindeki okul servisleri denetlendi. Jandarma ekipleri, öğrencilerin ve şoförlerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından; Buharkent, İncirliova, Koçarlı, Kuyucak ve Nazilli ilçelerindeki okul servislerini denetledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, okul servisi taşımacılığı yapan okul taşıtları sürücülerinin ve öğrencilerinin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla jandarma ekipleri tarafından denetlendi. Buharkent, İncirliova, Koçarlı, Kuyucak, Nazilli ilçelerindeki 65 servis aracını 25 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında denetleyen ekipler, öğrencilere ve şoförlere; okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ve servis taşımacılığında uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Denetlemelerde 65 okul servis şoförü, 615 öğrenci ve 11 rehberlik görevlisine bilgilendirme yapılırken, Güvenli Okul yolu projesi çerçevesinde öğrencilere de yaya geçidi kuralları uygulamak sureti ile eğitim verildi. - AYDIN