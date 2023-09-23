Aydın-Çine Karayolu'nda Maden Kamyonu ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Aydın-Çine Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında maden kamyonu ile bir otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın- Çine Karayolu üzerinde maden kamyonu ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Çine Karayolu üzeri Karpuzlu ilçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maden kamyonu ile 20 YA 628 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralıdan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN