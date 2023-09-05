Aşklarını 7 bin 500 kilometre uzakta buldular

Yalova'dan Bankonk'a uzanan aşk hikayesi evlilikle son buldu

YALOVA - Yalova'da yaşayan 25 yaşındaki Emre Sağlam, aradığı aşkı 7 bin 500 kilometre uzakta, Tayland'da buldu. Yaklaşık 1 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Angkhanan ile evlenerek dünya evine giren Emre Sağlam, aşkın mesafe ve engel tanımadığını söyledi.

Emre- Angkhanan çifti geçtiğimiz 30 Ağustos'ta tanışma yıldönümlerinde düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Çiftin nikahını Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kıydı. Emre- Angkhanan çifti yaşadıkları ve kendilerine evliliği götüren süreci gazetecilere anlattı. Emre Sağlam, ilişkinin 2 ayında ablasıyla Tayland'a gittiğini dile getirdi. Burada eşinin ailesinin kendisini sevdiğini dile getiren Emre Sağlam, "Sıcak kanlı olduğumu düşündüler. Kendileri de zaten çok sıcak kanlı insanlar zaten. 1 ay boyunca Tayland'da kaldım. Sonrasında geri geldim ve bir 6 ay daha bekleme süresi oldu. O kısım daha da zordu. Çünkü bir kere birbirimizi gördük, sonra uzun bir ara girdi. Sonrasında paramı biriktirdim, biletlerimi aldım. Tamamen onu Türkiye'ye getirmek için bu kez annemle birlikte gittim. Türk usulü isteme gibi yapalım dedik. Aileler kaynaştı. Angkhana'yı aldım. Daha sonra geldik. Tanıştığımız gün olan 30 ağustosta nikahımızı yaptık" dedi.

Daha önce evlilik düşüncesi olmamasına rağmen Taylandlı biriyle evlenmesinin çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını dile getiren Emre Sağlam, şöyle konuştu:

"Çok ani gelişti ve birden ben evleneceğim diye annemeler gidince çok şaşırdıkları. Arkadaş çevrem zaten evlenene kadar inanamadı. Kimleri başaramayacağımızı da düşünüyordu. İşte uzak mesafe, maddi sorunlar ama ben dedim ki, aşk paranın da mesafenin de ötesinde bir şey. Bunu da kanıtladık sonuç olarak. Ben bir aylık gittiğimde ablam yaklaşık 1 hafta sonra geri döndü. Sonrasında 2-3 gün geçmedi aile üyelerinden biri vefat etti. Biz normalde sadece annesi, babasıyla tanışmaya gitmiştim. Böyle bir vefat olayı olunca apar topar kalkın Bangkok'tan kalktık Buri Ram memleketi oraya gittik. Cenaze ortamına bir baktım ben daha ilk buluşmada tüm sülalesi, yaklaşık 100-150 kişi herkes beni tanımak istiyor, bana bakıyor. Annesinden en küçük torunlara kadar hepsi ile tanıştım. Sağ olsunlar hepsi beni sevdi."

Eşinin yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladığını ifade eden Sağlam, karısının ailesine düşkün olduğu ve burada çalışarak onlara maddi destekte bulunmak istediğini söyledi.

Angkhana Sağlam da aradığı aşkı bulmaktan dolayı çok büyük mutluluk yaşadığını dile getirerek, "Beni seven birimi bulmak, gerçek aşkı bulmak zor bir şey. Benim sevdiğim karşımdakinin beni sevdiği için mutluyum. Ailem bu konuda beni çok destekledi. Eğer ben birini seversem onlar da sever" dedi.

Emre Sağlam ileriki süreçte Tayland'da da bir evlilik merasimi yapacaklarını kaydetti.