Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Güncelleme:
Ardahan'da şap hastalığı nedeniyle 10 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu, zararın 1,5 milyar lirayı aştığı tahmin ediliyor. Üreticiler afet bölgesi ilanı talep ederken, veterinerler aşılama ve dezenfeksiyonun artırılması gerektiğini vurguluyor.

Temmuz ayında Türkiye genelinde baş gösteren şap hastalığı, Ardahan ve çevresinde kritik seviyeye ulaştı. Hayvancılıkla geçinen yüzlerce aile, geçim kaynağını kaybederken, telef olan hayvan sayısının 10 bini aştığı, zararın ise 1 milyar 500 milyon lirayı geçtiği tahmin ediliyor.

HAYVAN ÖLÜMLERİ REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde 13 bin 286 işletmede toplam 354 bin 453 büyükbaş hayvan bulunuyor. Ancak yalnızca bir ay içinde bu hayvanların 10 bini şap hastalığı nedeniyle telef oldu. Salgın, özellikle hayvancılıkla geçinen köylerde yıkıcı etki yarattı.

AŞILAMA SÜRÜYOR AMA ENDİŞE BİTMİYOR

İl Tarım Müdürlüğü ekipleri sahada aşılama ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Buna rağmen ölümlerin önüne geçilememesi, üreticiler arasında endişeyi artırdı. Besiciler, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışırken, hayvanlarını kaybedenler çaresizliklerini, "Hayvanlarımız hem hastalandı hem de öldü. Tek gelir kaynağımız buydu" sözleriyle dile getirdi.

AFET BÖLGESİ TALEBİ

Hayvancılık sektörü temsilcileri, yaşanan kayıpların tehlikeli eşiği aştığını belirterek Ardahan'ın "afet bölgesi" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

VETERİNELERDEN KRİTİK UYARI

Özel veteriner klinikleri, salgının kontrol altına alınabilmesi için aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarının hızla artırılması gerektiğini vurguluyor. Klinikler, mevcut müdahalelerin yetersiz olduğu yönünde eleştiriler de yöneltti.

FİYATLAR PATLAYACAK

Ardahan'da şap hastalığı nedeniyle yaşanan büyükbaş hayvan ölümlerinin, et ve süt fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor. On binlerce hayvanın telef olması, hem bölgedeki hem de ülke genelindeki arzı azaltarak piyasada dengesizliğe yol açacak. Uzmanlar, bu durumun kısa vadede et ve süt ürünlerinde fiyat artışını kaçınılmaz hale getireceğini, özellikle kış aylarında tüketicinin yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. Üreticiler ise kayıpların telafisi için acil destek ve afet bölgesi ilanı talebinde bulunuyor.

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Yorumlar (8)

yasemin yilmaz:

Her toplum hak ettiği şekilde yönetilir. Ormanlar yanıyor suskun, hayvanlar oluyor suskun. Samandagda vs arazileri elinden aliniyor yöre halkı dışında herkes yine suskun. Bugün susan aynı şeyi yaşayacak. Aşılar hayvanları hasta etti

y.i:

cunku bır lıder yok, bizi bir araya getırecek, ses cıkarsam kımse duymadan paketlenırım , bizi bir yapacak bır arada tutacak bırısı gelsın bakalım gor neler oluyor

MUSTAFA ÖZDEMİR:

Eğer bir köpek ölseydi ülke ayağa kalkardı. Ciddi bir hastalık salgın var sadece hayvanları değil tüm insanları ilgilendirmesine rağmen bir yetkiliden ses çıkmıyor. Muhtemelen hastalıktan ölen bu hayvanları bol bol tüketiyoruz.

Emre Yeşilyurt:

Ormanları yakıp , hayvan sayısını azaltın talimatı almış tepedeki oe

ikamet ikamet:

Şu aşamada zaten kimse kırmızı ete yönelmez.

