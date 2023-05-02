Antalya'da Orman Yangın Sezonu Açıldı: 190 Araç ve 1128 Personel Hazır

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, hava sıcaklıklarının 25 derecenin üstüne çıkmasıyla bölgede mayıs ayı itibarıyla orman yangın sezonunun açıldığını, açıkta ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğunu duyurdu. Dikici, "Bir insan kasıtlı orman yaktı ve ölüme sebebiyet verdiyse bunun müebbet hapis cezası var" dedi. Antalya'da 2021'de 60 bin hektarlık kayıpla Türkiye'nin en büyük yangınının yaşandığı bölgede, orman yangın sezonu açıldı. Orman Bölge Müdürlüğü yönetimi, yeni sezon öncesinde hem hazırlıklar hem de yasaklar ve uyarılarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

ANTALYA Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, hava sıcaklıklarının 25 derecenin üstüne çıkmasıyla bölgede mayıs ayı itibarıyla orman yangın sezonunun açıldığını, açıkta ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğunu duyurdu. Dikici, "Bir insan kasıtlı orman yaktı ve ölüme sebebiyet verdiyse bunun müebbet hapis cezası var" dedi.

Manavgat'ta 2021'de 60 bin hektarlık kayıpla Türkiye'nin en büyük yangınının yaşandığı Antalya'da hava sıcaklığının 25 derecenin üstüne çıkmasıyla, mayıs-eylül ayları arasındaki orman yangın sezonu da açıldı. Orman Bölge Müdürlüğü yönetimi, yeni sezon öncesinde hem hazırlıklar hem de yasaklar ve uyarılarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Yaz geldi, ormancıların yangın mevsimi başladı, biz de hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Bütün ekipmanımızla hazırız. Mayıs ayı itibarıyla Antalya'da sıcaklık 25 derecenin üstüne çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Bir insan kasıtlı orman yaktı ve ölüme sebebiyet verdiyse bunun müebbet hapis cezası var. Buna rağmen kasıtlı insan eliyle çıkan yangınları azaltamıyoruz. Zaten sorun dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Ormana çöp dökmeyi bile engelleyemiyoruz. Hepimiz Antalya'da yaşıyoruz, etrafımız ormanlarla çevrili, sadece Korkuteli yolunda iki haftada bir kamyon çöp topluyoruz. Sigarasını, şunu bunu atan var. Çöpün içinde yanıcı bir şey attıklarında orman yangınına sebep oluyor. Zaten kirlilik ayrı bir sorun, doğayı kirletiyoruz. Piknik yaptığımız yerde bizden sonra gelenin oturacak yeri kalmıyor pislikten. O açıdan biraz daha dikkatli olalım, ormanlarımızı evimiz gibi kabul edelim. Temiz su, temiz hava için başka alternatifimiz yok."