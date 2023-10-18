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Ankara'da korkutan gecekondu yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde yer alan bir gecekonduda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Alevlerin sardığı ev, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.