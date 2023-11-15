Ankara'da Ahır Yangını: Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Akyurt ilçesi Elecik Mahallesi'nde bulunan bir ahırda saat 19.30'da yangın çıktı. İçerisinde büyükbaş hayvanların da bulunduğu ahırdaki yangını fark eden çevredekiler itfaiyeye ve Akyurt Belediyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı ahır kullanılamaz hale gelirken can kaybı ise yaşanmadı. - ANKARA