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Amasya'da iki hafif ticari araç çarpışması: 6 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, D.S. idaresindeki bir hafif ticari araç ile C.G. yönetimindeki başka bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumları iyi olduğu belirtildi.