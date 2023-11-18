Amasya'da iki hafif ticari araç çarpışması: 6 kişi yaralandı
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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, D.S. idaresindeki bir hafif ticari araç ile C.G. yönetimindeki başka bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumları iyi olduğu belirtildi.
Amasya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
D.S. idaresindeki 05 DA 753 plakalı hafif ticari araç, Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde C.G. yönetimindeki 05 AS 175 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.