İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükten çıkan yangının rüzgarın etkisiyle otluk alana ve ardından ormanlık alana sıçraması sonucu meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Alaçatı'da orman yangını

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, çöplükten çıkan yangının rüzgarının da etkisiyle önce otluk alana ardından ise ormanlık alana sıçraması sonrası meydana gelen yangına, havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Yangın, saat 15.05 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Çöplükten çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce otluk alana ardından da ormana sıçardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 3 su ikmal aracı ve 5 dozerle alevlere müdahale ediliyor.