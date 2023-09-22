Ağrı'da trafik kazasında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile traktör çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden biri hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Ağrı'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Ağrı- Hamur kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralananlardan N.G. tedavi gördüğü Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan F.G'nin Erzurum, diğer yaralının da Ağrı'daki hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

H.G. idaresindeki 04 AK 053 plakalı hafif ticari aracın, dün Ağrı-Hamur kara yolu 100. Yıl Mahallesi mevkisinde, C.Ş'nin kullandığı 01 VL 465 plakalı römorklarında tezek bulunan traktör ile çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı.