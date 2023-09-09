Adana İmamoğlu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Topçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.