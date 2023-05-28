28 Mayıs 2023 Star Yayın Akışı
Yaşam Haberleri
Televizyon izleyicileri 28 Mayıs 2023 Pazar günü Star kanalında yayınlanacak programları merak ediyor. İşte Star yayın akışı listesi...
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:45 Ömer
05:15 Söz
06:30 Çöp Adam
09:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi
Kaynak: InterSinema.com / Yaşam