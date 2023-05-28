28 Mayıs 2023 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:45 Ömer

05:15 Söz

06:30 Çöp Adam

09:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi