Yasaklarda satışları düştü, şimdi bayrama hazırlanıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasaklarda satışları düştü, şimdi bayrama hazırlanıyorlar

Yasaklarda satışları düştü, şimdi bayrama hazırlanıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yılda 2 milyon çiftten fazla ayakkabı üretimi sağlanan Denizli'de, pandemi nedeniyle insanlar evden çıkmadığı için üretimde büyük düşüş yaşandı.

Yılda 2 milyon çiftten fazla ayakkabı üretimi sağlanan Denizli'de, pandemi nedeniyle insanlar evden çıkmadığı için üretimde büyük düşüş yaşandı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla üretimi artıran imalatçılar, şimdiden hazırlıklarına başladı.

Türkiye'nin en eski ayakkabı üretimi merkezlerinden biri olan Denizli Acıpayam İlçesine bağlı yıldan 2 milyon çiftten fazla ayakkabının üretildiği Yeşilyuva Mahallesi'ndeki ayakkabı imalatçıları pandemi yasaklarından etkilendi. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle rahat rahat dışarıya çıkıp gezemeyen insanların ayakkabıları eskimedi. Ramazan ayı içinde başlayıp Ramazan Bayramını da içine alan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayramlık ayakkabı alış verişi de olmadı. Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatif Başkanı Arif Alagöz, mahallede yılda 2 milyon çiftten fazla ayakkabının üretildiğini belirterek, "Aslına bakarsanız bunun daha da üzerinde bir üretim kapasitemiz var. Ama pandemi özellikle ayakkabıcı esnafını ciddi miktarda olumsuz etkiledi. Esnaflarımız temelde ekonomisi buna dayalı olduğu için pandemi sürecinde sürekli araştırma, geliştirme yaptı. Sonuçta bu pandeminin de bir sonrası olacak. Hazırlıklarını pandemi sonrasına dayalı bir şekilde sürekli çalışarak, geçirmekte. İmalat sektörü pandemide çalışması engellenen bir sektör değil. Çalışmalar üretim devam etti ama düşük kapasitede devam etti. Tabi düşük kapasite olunca ister istemez daha sonraki zamanlar için araştırma geliştirme AR-ge faaliyetleri daha ön plana çıktı. Çünkü bütün dünya rekabet halinde, içeride de Türkiye ciddi bir ayakkabı üretim ülkesi diğer şehirlerle İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep gibi büyük ayakkabı üretim merkezleri var. Kendi içlerinde de hem işbirliği hem de rekabet halinde çalışmaktadır" dedi.

"Potansiyelimiz çok düştü"

Bayramın yaklaşmasıyla hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Alagöz, "Pandemi döneminde üretim durmadı, potansiyelimiz çok düştü. İnsanların tüketimi çok aşırı miktarda durdu. Tabii şehirlerarası gidişlerde kısıtlandı. İnsanların sokağa çıkması kısıtlandığı için tüketimde de ciddi miktarda düşme oldu. Ramazan Bayramı'nın kapalı geçmesi bizim sektörün satış kaybına sebep oldun. Beklentimiz ise aşıların yaygınlaşmasıyla Kurban Bayramı'nda ciddi bir ayakkabı tüketiminin olması. Buna göre de hazırlık yoğun bir şekilde devam etmektedir. Hazırlıklarımız Kurban Bayramı'ndaki fırsatlarla tekrar eski gücüne eski satışlarına ulaşmak üzere devam ediyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Yasaklarda satışları düştü, şimdi bayrama hazırlanıyorlar
Yasaklarda satışları düştü, şimdi bayrama hazırlanıyorlar
Yasaklarda satışları düştü, şimdi bayrama hazırlanıyorlar
Yasaklarda satışları düştü, şimdi bayrama hazırlanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otogarda bayram hareketliliği! Yoğunlukla bilet fiyatları da yükseldi
Otogarda bayram hareketliliği! Yoğunlukla bilet fiyatları da yükseldi
Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Fatih Terim Emre Kocadağ Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasaklarda satışları düştü, şimdi bayrama hazırlanıyorlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:58:44. #1.16#

title