Yarıyıl tatilinde talepler yüzde 40'ı, doluluk yüzde 90'ı aştı

ANTALYA (DHA) - OKULLARIN 16 günlük sömestir tatiline girmesiyle birlikte iç turizm hareketliliği arttı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, geçen yıla göre taleplerde yüzde 40 artış görüldüğünü; Kartalkaya, Kartepe, Abant, Uludağ, Erciyes, Palandöken gibi kayak destinasyonlarındaki otellerde dolulukların yüzde 90'ı aştığını açıkladı.

Eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona erdiği 21 Ocak Cuma günü başlayan yarıyıl tatili 7 Şubat Pazartesi gününe kadar sürecek. Yarıyıl tatiliyle birlikte Türkiye genelinde iç turizm hareketliliği oluşurken, yoğun kar yağışı almaya devam eden kayak merkezlerine büyük talep yaşanıyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 16 günlük yarıyıl tatilinin iç turizm hareketliliğine yansımasıyla ilgili, TÜRSAB üyesi seyahat acentalarından gelen bilgilere göre, özellikle okulların yarıyıl tatiline girmeden önceki son haftasında sömestir tatiline yönelik taleplerde belirgin bir artış olduğunu açıkladı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise 16 günlük yarıyıl tatiliyle birlikte iç turizm hareketliliğinin memnuniyet verici düzeyde olduğunu belirterek, tatilini otellerde geçirmek isteyenler açısından iyi bir talep oluştuğunu söyledi. Atmaca, en büyük ilgiyi ise kayak merkezlerinin, ardından da termal otellerin gördüğünü açıkladı. Sonrasında ise Antalya başta olmak üzere sahil otellerine ilgi olduğunu anlatan Atmaca, "Sömestr tatili hem otelciler, hem tatilciler hem de turizm için faydalı geçiyor. Ayrıca Rusya ve Avrupa'dan gelişler de devam ediyor. Bu dönem Antalya'da kongre ve spor turizm hareketliliği ciddi boyutta. Sömestir nedeniyle de öğrenci gruplarının çeşitli sportif kültürel faaliyetleri gerçekleştiriliyor" dedi.