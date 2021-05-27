Yarıya kadar toprağa gömüldü son anda ölmeden kurtuldu
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Yarıya kadar toprağa gömüldü son anda ölmeden kurtuldu

Yarıya kadar toprağa gömüldü son anda ölmeden kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum ilçesinde bir inşaatta göçük meydana gelmesi sonucunda 1 kişi toprak altında kaldı.

Bodrum ilçesinde bir inşaatta göçük meydana gelmesi sonucunda 1 kişi toprak altında kaldı. Beline kadar toprağın altında kalan inşaat işçisi yaklaşık 1 saat çalışma sonrasında toprağın altından çıkarıldı.

Olay, Konacık Mahallesi'nde bulunan Gazderesi mevki'inde meydana geldi. Bir inşaatın yol kazı çalışmasında toprağın kayması nedeniyle bir işçi göçük altında kaldı. Elektrik tesisatı çektiği sırada göçük altında kalan Sefa Kaya'nın yardımına iş arkadaşları koştu. Beline kadar toprağa gömülen Kaya'yı kurtaramayan arkadaşlarını 112 acil servis, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat kurtarma kazısı yaptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Kaya kepçe ile çöken yoldan çıkarılarak 112 acil ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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