Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma tatil mi? Yarın Kurban Bayramı tatili başlıyor mu?

Yarın 16 Temmuz Cuma günü tatil mi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yarın 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? 16 Temmuz Cuma Kurban Bayramı tatiline dahil mi? 16 Temmuz yarın tatil mi değil mi? Yarın 16 Temmuz Cuma tatil mi olacak, iş var mı, iş yerleri açık mı? İşte detaylar...

Yarın tatil mi? Yarın tatil olacak mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sizler için kısaca yarın tatil olacak mı olmayacak mı paylaşacağız. Peki, yarın resmi tatil mi? Yarın nereler açık olacak? 16 Temmuz tatil mi? Yarın 16 Temmuz tatil olacak mı? Yarın 16 Temmuz iş yerleri açık mı kapalı mı? 16 Temmuz Cuma tatil mi?

YARIN 16 TEMMUZ TATİL Mİ?

11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

Buna göre 16 Temmuz Cuma günü tatil değildir.

Kurban Bayramı tatili yarın 16 Temmuz Cuma akşam başlamış olacak ve 25 Temmuz Pazar akşamına kadar devam edecektir. Buna göre Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım."

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 4 gündür. Kurban Bayramı günleri aşağıdaki gibidir:

- Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi

- Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı

- Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba

- Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe

- Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma

19 TEMMUZ PAZARTESİ AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre Arefe günü de tatil ilan edildi.