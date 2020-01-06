Yaralı karaca tedavi altına alındı
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Yaralı karaca tedavi altına alındı

Karabük'te dere kenarında yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

06.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:33
Yaralı karaca tedavi altına alındı

'te dere kenarında yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

Karabük'te bir vatandaş, Kapullu Mahallesi'ndeki Deresi kenarında yaralı karaca buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı karacayı dere kenarından çıkardı.

Yaralı karaca tedavisi için Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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