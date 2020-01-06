Yaralı karaca tedavi altına alındı
Karabük'te dere kenarında yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.
Karabük'te dere kenarında yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.
Karabük'te bir vatandaş, Kapullu Mahallesi'ndeki Başköy Deresi kenarında yaralı karaca buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı karacayı dere kenarından çıkardı.
Yaralı karaca tedavisi için Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesine götürüldü.
Karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.