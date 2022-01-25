Yapılan zam sonrası kontak kapatmışlardı! Trendyol kuryelerinin eylemi ülke geneline yayıldı

Trendyol'da kendi hesabına çalışan sözleşmeli moto kuryeler, ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammı protesto etmek için dün İstanbul'da kontak kapatma eylemleri başlatmıştı. Bu sabah eylemler ülke geneline taşındı ve birçok kentte kuryeler kontak kapattı. Trendyol, kuryelerin kazançlarının 10 bin TL'nin altında kalmadığını belirtirken, kuryeler ise masraflar çıkarılınca kendilerine 4-5 bin lira gibi bir para kaldığını söyledi.

Online alışveriş platformu Trendyol'da zam uyuşmazlığı nedeniyle iş bırakma eylemleri sürüyor. Maaşlarına yüzde 11 oranında zam yapıldığını belirten ve bunu protesto etmek için dün şirketin İstanbul Maslak'taki binası önünde toplanan Trendyol Express çalışanları, bugün de ülke genelinde kontak kapatma eylemine devam etti. Sabahın erken saatlerinde farklı illerdeki çeşitli şube önlerinde toplanan çalışanlar, "Taleplerimiz karşılanana kadar tüm yurtta şube açılış saatlerinde toplanıyoruz, kontak açmıyoruz, yük indirmiyoruz, ateş ölçtürmüyoruz" açıklamasını yaptı.

'EFSANE DİRENİŞ GÜNLERİ' GÖNDERMESİ

Trendyol'un 'Efsane İndirim Günleri' şeklinde duyurduğu kampanya dönemlerine gönderme de yapan çalışanların '24 Ocak Trendyol Süper Direniş Günleri başladı' açıklamaları dikkat çekti.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından görüntüler de paylaşan çalışanlar, "Hakkımız olanı istiyoruz", "Hava koşulları değil, sefalet zammı kontakları kapattı" ve "Haksız zam varsa kontak açmak yok" açıklamalarını yaptı.

TRENDYOL: KONTAK KAPATANLAR KENDİ HESABINA ÇALIŞANLAR

Trendyol kaynakları ise, kontak kapatan çalışanların bordrolu motokuryeler değil, sözleşmeli çalışan olduğunu, ticari araçlarla Trendyol adına paket dağıtan ve kendi nam ve hesabına çalışanlar olduğunu belirtti.

Eylemde olan çalışanlar da kendilerini "Bizler Trendyol'un işçileri değil taşeronlarıyız, Trendyol'a kendi araçlarıyla kargo dağıtım hizmeti veren kuryeleriz" şeklinde tanımlıyor.

TRENDYOL: PİYASANIN İKİ KATI ÜCRET ALIYORLAR

Kontak kapatma eylemindeki çalışanlara göre yapılan zam yüzde 11 iken, Trendyol tarafına göre ise bu oran yüzde 22.

Şu an eylemde olan çalışanların piyasa ortalamasının yaklaşık iki katı ücret aldığını belirten Trendyol kaynakları, bu çalışanların hak edişlerinin 10 bin TL'nin altında kalması durumunda bunun en az 10 bin liraya tamamlanacağı garantisini Trendyol'un kendilerine verdiğini ifade etti.

TRENDYOL: 10 BİN TL'NİN ALTINDA KAZANAN YOK

Yani Trendyol kaynaklarına göre, dağıtılan paket sayısına göre yapılan ödemenin ardından çalışanlar arasında ücreti 10 bin TL'nin altında kalan olmuyor. Yüzde 22'lik zammın da bu hak ediş tutarı göz önüne alınarak yapıldığı belirtiliyor. Trendyol kaynakları ayrıca, sözleşmeli olarak kendi araçlarıyla dağıtım yapan yaklaşık 6 bin kişi olduğunu, kontak kapatma eylemi yapan çalışanların ise 300-400 kişiyle sınırlı olduğunu ileri sürdü.

"MASRAFLAR ÇIKARILDIĞINDA 4 BİN TL KALIYOR"

Trendyol Express çalışanları ise, Trendyol ile her sene paket başına anlaşma yaptıklarını, bu anlaşmanın geçen yıl 4,75 TL + KDV olduğu bilgisini verdi. Aylık gelirinin yüzde 11'lik zam sonrası 9 bin TL'den 10 bin TL'ye çıktığını anlatan çalışanlar, bu kazançtan araç yakıtı, sigorta, bakım masrafı ve vergiler gibi tüm masraflar çıkarıldığında kendilerine kalan net tutarın 3 bin 500 TL ila 4 bin TL dolaylarında olduğunu ifade etti.

Paket başına yüzde 50 zam yapılmasını talep eden çalışanlar, "Giderlerimizi düşünce bize kalan kazanç asgari ücretin altında kalıyor. Sürekli yükselen enflasyonun ve tüm masraflarımızın bir yılda iki kat arttığı bir ortamda bize yüzde 11 zam yapılmasını kabul etmiyoruz. Tüm protestomuz bu yüzden" dedi.

Trendyol'un sözleşmeli teslimatçılarının sosyal medya hesaplarından duyurduğu kazanç tablosu

"HAK ARAMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

"Hasta olsak da kazanç sağlayabilmek için işe gitmek zorundayız. Yıllık izin gibi haklarımız yok" diyen çalışanlar, yaşadıkları süreci şu sözlerle özetledi:

"Ayağında dikişle işe gelmek zorunda olan ya da ateşi varken paket dağıtmak zorunda olan arkadaşlar oldu. Her gün sabahın çok erken bir saatinden gece saatlerine kadar 5 katlı binalara tırmanıp duruyoruz. Bir de üzerine kazandığımız tutarlar komik boyutlara ulaşınca meydanlarda hak aramaktan başka çaremiz kalmadı. Şu an İstanbul, Eskişehir, Diyarbakır, Ege Bölgesi'nin önemli bir kısmı… Herkes kendi şubesinin önünde kontak kapatma eyleminde."

TALEPLERİ KARŞILANANA KADAR EYLEME DEVAM EDECEKLER

Trendyol tarafının kendileriyle irtibata geçmediğini de ekleyen çalışanlar, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini dile getirdi. Çalışanlar ayrıca, bugün (25 Ocak 2022) İstanbul'un hem Avrupa hem Anadolu yakasında iki ayrı eylem noktası hazırlığında olduklarını da kaydetti.

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