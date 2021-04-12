Yangında mahsur kalan 3 kadını itfaiye merdiveniyle kurtarma operasyonu
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Yangında mahsur kalan 3 kadını itfaiye merdiveniyle kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yangında mahsur kalan 3 kadını itfaiye merdiveniyle kurtarma operasyonu

Ümraniye'de bir binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle binanın havalandırma boşluğu ve merdivenlerini yoğun duman kapladı.

Ümraniye'de bir binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle binanın havalandırma boşluğu ve merdivenlerini yoğun duman kapladı. Binanın en üst katında oturan 3 kadın da evlerine dolan duman nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, 4. kattaki evin balkonuna merdiven ile ulaşarak kadınları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Ümraniye Kuşdili Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Bodrum katta çıkan yangın nedeniyle binanın havalandırma boşluğu ile merdivenlerini yoğun duman kapladı. Binanın 4. katında kızı ve torunu ile birlikte oturan bir kadın da evin kapısını açtığı esnada evi duman kapladı. 3 kadın eve dolan yangın nedeniyle binadan çıkamayarak evde mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalarak kendilerini balkona atan 3 kadın, itfaiye tarafından merdiven ile balkondan alınarak aşağı indirildi. Binada başka bir dairede oturan bir kadın da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadına olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahsur kaldığı evin balkonundan itfaiye tarafından kurtarılan kadın, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yemek yiyorduk koku hissettim. Daire kapısını açayım dedim duman üzerime geldi. Kapıyı kapattım. İçeride mahsur kaldık üçümüz, kızım torunum. Merdiven boşluğundan siyah bir duman üzerime geldi" dedi.

Dumandan etkilenen Sevil Atasever, "Oturduğumuz binanın çatısında duman çıktı. Yangın var dediler. Paldır küldür çıktık dışarıya. Söndürmüşler. Dumandan etkilendim, genzime kaçtı biraz öksürttü. Bodrum kattan çıkmış, çatıya kadar gitmiş" diye konuştu. - İSTANBUL

Yangında mahsur kalan 3 kadını itfaiye merdiveniyle kurtarma operasyonu
Yangında mahsur kalan 3 kadını itfaiye merdiveniyle kurtarma operasyonu
Yangında mahsur kalan 3 kadını itfaiye merdiveniyle kurtarma operasyonu
Yangında mahsur kalan 3 kadını itfaiye merdiveniyle kurtarma operasyonu
Yangında mahsur kalan 3 kadını itfaiye merdiveniyle kurtarma operasyonu
Yangında mahsur kalan 3 kadını itfaiye merdiveniyle kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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