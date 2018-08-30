Yamaç Paraşütü Kazası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütünün sert zemine düşmesi sonucu pilot ile beraberindeki Rus turist yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu Ziya Hacıalioğlu (44) ile Rus Natalia Jane Miller (43), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 900 metre pistinden tandem (ikili) uçuş yaptı. Kalkış sırasında havalanamayan ikili, yaklaşık 5 metreden sert zemine düştü.

Diğer pilotların durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yaralanan Hacıalioğlu özel bir hastanede, Miller ise Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hacıalioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.