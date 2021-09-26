YALOVA'DA HAFTA SONU ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLERLE GEÇİYOR

Yalova Belediyesi'nin çocuklara özel olarak hazırladığı etkinlikler, bu hafta da kapsamını genişletilerek devam etti. Origamili masal etkinliğinde birbirinden güzel anlatımlar çocuklar için yapıldı. Çocuklar verilen pet şişe ve pipet ile kendi oyunlarını oynadılar. Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen masal şenliği, 6 yaş üzeri çocukları kapsadı. İki seans olarak 13. 00 ile 15. 00 arası gerçekleştirildi. Program sonunda eğitmenler ve çocuklar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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