Yalova'da Arıtma Havuzlarına Güneş Paneli Projesi

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ) tarafından arıtma havuzlarının üzerine 3 bin 300 güneş paneli yerleştirilecek.

YP Enerji Genel Müdürü Levent Yıldız, YASKi Atık Su Arıtma Tesisi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projenin yapım işini üstlendiklerini söyledi.

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde ciddi projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldız şunları kaydetti:

"Dünyada ikinci, Türkiye'de ise ilk kez bu sistem kurulacak. Havuz üstü güneş enerjisi üretim tesisimiz olacak. Biz de YP Enerji olarak bu işin takibini üstlenmiş durumdayız. Bu yüzden de gurur duyuyoruz. Türkiye'de arazi, çatı üzerine kurulmuş güneş enerjisi santralleri yapılmaya devam ediyor ama bunun gibi sıra dışı projeler de hayata geçiyor. Daha değerlendirebileceğimiz birçok güneş enerji santrali potansiyeline sahibiz."

YASKİ Başkanı Ahmet Özsümer de işin 90 günde tamamlanacağını aktararak, "Beşinci projemizin temelini atacağız. Dünyanın en büyüğü olacak. Bizden sonra ABD geliyor. Bizimki ABD'dekinin 4 katı büyüğü olacak." ifadesini kullandı.

Daha sonra Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, işin başlangıcını temsil eden butonlara bastı.

Kaynak: AA