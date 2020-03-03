Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede
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Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede

Yalova BelediyesiDnde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 10 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

03.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:11
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede

BelediyesiDnde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 10 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.


Yalova koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan K.B, E.Ö, B.B, S.Ç ve C.D Yalova Adliyesi'ne getirildi. Belediyeden usulsüz olarak 4 milyon lira ödeme aldığı iddia edilen şüphelilerin haricinde gözaltında bulunan 5 kişinin daha Yalova Emniyeti'ndeki sorgusu sürüyor. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu 9 kişi ise tutuklu bulunuyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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