Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 gözaltı
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Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 gözaltı

Yalova Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı.

26.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:00
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 gözaltı

'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı. Edilen bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Resmi Belgede Sahtecilik, Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma suçları kapsamında T.T., H.Ç. ve E.G. isimli kişiler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 25.02.2020 günü yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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