Yakın dostlar alışverişte

15.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:41

Baş başa alışverişe çıkan iki yakın dost uzun bir süre AVM'de bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptılar. Alışveriş sonrasında yorgunluklarını Cup Of Joy'da kahve içerek sohbet eşliğinde atan ikili, daha sonra ise taksiye binerek AVM'den ayrıldılar.& ;



