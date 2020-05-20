Yahyalı Belediye Meclisi Olağanüstü Toplandı Yahyalı Belediye Meclisi Covid-19 salgını süreci sebebiyle olağanüstü gündemiyle toplandı.

Yahyalı Belediye Meclisi Covid-19 salgını süreci sebebiyle olağanüstü gündemiyle toplandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya, meclis üyelerinin tamamı katıldı. Meclis'te 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri görüşülmeye başlamadan meclis üyelerine konuşan Başkan Esat Öztürk; " İlki rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan Ramazan ayının son günlerindeyiz. Bu sene Ramazan ayımız buruk geçti. Bir çok değerin kıymetini bu dönemde anlamış olduk. Biz cennet gibi bir ülkede yaşıyormuşuz. Cenab-ı Allah bunun kıymetini bizlere bildirmiş oldu. Babanın oğluna, oğlunun babasına gidemediği bir dönem yaşıyoruz. Rabbim tez zamanda hem ülkemizden hem de insanlığın üzerinden bu belayı kaldırsın." ifadelerini kullandı.

Ardından başlayan mecliste Yahyalı Belediyesi Encümen üyeliği seçimi yapıldı. Seçimde encümen üyeliklerine Sami Üstündağ ve Cihat Büber oy birliği ile seçildi. Mecliste ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Mecliste, 2019 yılı Yahyalı Belediyesi faaliyet raporu görüşüldü. Rapor, AK Parti, MHP ve Saadet Partili üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Oylama sonrası kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yapan Başkan Esat Öztürk; " Turizm ilçesi Yahyalımızın değişimi ve gelişimi için durmadan, yorulmadan, çalışma azim ve kararlığı içerisinde bir çalışma yılını daha geride bıraktık. Siz değerli hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Sizlerin teveccühü ile görevimize devam ettiğimiz 2. dönemimizde, ortak geçmiş ve ortak geleceğimiz olan Yahyalı'yı, ilk günkü azmimiz, şevk ve heyecanımızla Kayseri'nin en modern ilçelerinden biri yapmanın gayretinde olacağız. İlçemizin ihtiyaçlarının doğru tespit ederek, sorunlara doğru çözümler üreterek ve en önemlisi ilçemizin yaşanabilir bir ilçe olarak hak ettiği yere getirme konusunda kararlılıkla çalışıyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA