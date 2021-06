Yahşihan'da tüm vaatleri tek tek yerine getiriliyor!

Yahşihan'da devam eden altyapı çalışmasında sona gelinirken, Başkan Türkyılmaz yapılan çalışmaları her an yerinde incelemeye devam ediyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz seçim zamanı söz vermiş olduğu tüm vaatleri tek tek yerine getiriyor.

YENİŞEHİR'İN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Yahşihan'da devam eden altyapı çalışmasında sona gelinirken, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Yahşihan ilçesinde her an sahalarda görmeye alışık olduğumuz Başkan Türkyılmaz her gün düzenli olarak yapılan çalışmaları birim müdürleri ile birlikte gezerek bilgiler alıyor. Yaklaşık 700 gün olarak belirlenen altyapı ihalesini 1 yılda bitiren Yahşihan Belediyesi en kısa zamanda tüm ilçeye asfalt atmaya hazırlanıyor. Kırıkkale Üniversitesinin bulunduğu alanda yer alan Yurtkur Caddesinin çehresi ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yenişehir Mahallesinde kaldırım üzerinde bulunan işletmelerin kaldırılmasının ardından çalışmalara hız verildi. Ayyıldız anıt, şarj dolum noktaları, kitap dinleme alanları, engelli araç şarj istasyonu, hatıra alanları, etkinlik alanları, oturma alanları, geri dönüşüm kutuları, şarj dolum noktaları, araç yolu, ışıklı refüj ve ağaç mazgalları olan Yurtkur Caddesi aynı zamanda estetik görünüşlü modern desenli kilit parkeye kavuşuyor.Geri kalan tüm kısımlara ise sıcak asfalt çalışması yapılacak.

İLÇEMİZDE HER YER ASFALT OLUYOR

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "İlçemizde yapımı devam eden çalışmalarımızı günlük yerinde inceleyerek bilgiler alıyoruz. Seçimden önce söz verdiğimiz tüm vaatlerimizi bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ilçemizi şantiye alanına çevirse de bittiği zaman Yahşihan'ımız ayrı güzel olacak. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı Tüm Yahşihan halkından özür diliyorken, sabırları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar güzel ilçemiz Yahşihan için. 4 Haziran 2021 tarihinde asfalt ihalemiz şeffaf bir şekilde canlı olarak yayınlandı. Toplamda ihale kapsamında 180000 ton binder tabakası ve 240000 ton pmt serimi yapılarak ilçe genelinde toplam 890000 m2 alan asfalt ile buluşturulacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler