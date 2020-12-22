Yağmur nedeniyle ara verilen zeytin hasadına yeniden başladı

- Yağmur nedeniyle ara verilen zeytin hasadına yeniden başladı

KİLİS - Kilis'te, etkili olan yağışlar nedeniyle ara verilen zeytin hasadına yeniden başlandı.

Türkiye'de önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Kilis'te, geçen hafta etkili olan yağışlar nedeniyle zeytin bahçelerinin çamur olması yüzünden zeytin hasadına ara verilmişti. Havaların düzelmesiyle birlikte zeytin üreticileri, zeytin hasadına yeniden başladı. Kilis'te, Aralık ayı sonu veya en geç 15 ocak 2021 tarihine kadar Kilis'te zeytin hasadının tamamlanması bekleniyor. Üreticilerin bir kısmı makine ile zeytin hasadı yaparken, bir kısmı da geleneksel yöntem olan sırıkla hasat yapıyor.

"Zeytinyağının kilosu 25-30 lira arasında değişiyor"

Kilis'te zeytinyağının kilosu asit oranına göre 25-30 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını ifade eden Zeytinyağı Fabrika Sahibi Süleyman Mercimek, "15 Ekim tarihinde zeytin hasadına başlandı. Geçen hafta yağmur nedeniyle ara verildi. Zeytinyağı ai-sit oranına göre değişen fiyatlarla satılıyor. 03-05 asit oranındaki ağın fiyatı 30-35 arasında değişiyor. 08-09 asit yağın fiyatı ise 25-30 arasında değişiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ