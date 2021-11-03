VAN (İHA) - Yağmur Erciş'te sele neden oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağmurdan dolayı kırsal Ziyaret Mahallesi ile Abdal mezrasında sele neden olurken, ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Erciş'te öğlen saatlerinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Ziyaret Mahallesi ile Abdal mezrasında sel oluştu. Mahalle ve mezrada ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Su taşkınları nedeniyle bölgeye giden jandarma ve Erciş Belediye Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğü ekipleri, su taşkınları olan yerlerde çalışma başlattı. Yağan yağmur sonrası su taşkınlarının bilançosu yetkililerin yapacağı çalışma sonrası netleşecek.