Yağcıbedir halısı tükeniyor

15.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:20

Sındırgı İlçesinde, halı ticareti yapan Ramazan Karakuş, Yağcıbedir halısının tükenmekte olduğunu anlatırken, yetkililerden önlem almalarını istedi. Yağcıbedir halısına değer katan kök boya ustalarının azalmakta olduğunu anlatan Karakuş, böyle giderse yakında Yağcıbedir halısının sonunun geleceğini söyledi.



Sındırgı ilçesinde her yıl Halı Festivali yapılırken, ilgisizlik yüzünden Yağcıbedir halısının tükenme noktasına geldiği kaydedildi. Halıyı dokuyanların emeğinin karşılığını alamadığını iddia eden Karakuş, "Yağcıbedir halısı Eşmedere, Eğridere, Karakaya, Çakıllı ve Alakır mahallerinde dokunuyordu. Şimdilerde pek çok insan bu halıyı dokumaktan vazgeçti. Eskinin kök boya ustaları birer birer gidiyor. Halı dokuyanlar, emeklerinin karşılığını alamadığı için bırakmak zorunda kaldı. Bu işe kafa yoran yok. Yetkililerin buna çözüm bulmasını bekliyoruz. Evlerde eski yıllarda dokunan halıları topluyoruz. Halının ipinin kaliteli olmasının yanı sıra kök boya kullanılması çok önemli. Ancak kök boya bilen insanların sayısı çok azaldı. Şu anda 2,5 metre kare Yağcıbedir halısı 3 bin 700 liradan satılıyor. Bu halının yaşaması için yetkililerden ilgi bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA