Yade Sezen yüzmede gururlandırmaya devam ediyor
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Yade Sezen yüzmede gururlandırmaya devam ediyor

Yade Sezen yüzmede gururlandırmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocasinan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencisi Yade Sezen, yüzmede elde ettiği 5 madalya ile gururlandırıyor.

Kocasinan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencisi Yade Sezen, yüzmede elde ettiği 5 madalya ile gururlandırıyor.

Edirne'de yapılan Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencisi Yade Sezen 100 ve 50 metre sırtüstü yüzmede 2 birincilik, 50 metre kelebekte ikincilik, 200 metre sırtüstü yüzmede ikincilik ve 100 metre kelebekte üçüncülük derecelerini elde ederek, Kayseri'yi ve okulunu gururlandırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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