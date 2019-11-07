07.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:56

Hazinenin 5 yıl vadeli yaptığı ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep go¨sterildiği tahvil ihracı, 2,5 milyar dolar olarak gerc¸ekles¸irken, tahvile yaklaşık 200 yabancı yatırımcı katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı dıs¸ finansman programı c¸erc¸evesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildi. Dün gerçekleştirilen söz konusu ihraç, aynı gün içerisinde sonuçlandı.

Tahvile gelen toplam talep miktarı nisan 2015'ten bu yana gerc¸ekles¸tirilen tahvil ihrac¸ları ic¸erisinde en yu¨ksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Tahvilin yüzde 54,4'u¨ I·ngiltere, yüzde 31,5'i ABD, yüzde 9,1'i digˆer Avrupa u¨lkeleri ve yüzde 5'i digˆer u¨lkelerdeki yatırımcılara satıldı.

İlgili tahvile Tu¨rkiye'deki yatırımcılara tahsisat yapılmadı.

Kupon oranı yüzde 5,60 olan so¨z konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7 olarak gerçekleşti.

Dolar tahvili ihrac¸ tutarının tamamı avro cinsi yu¨ku¨mlu¨lu¨gˆe do¨nu¨s¸tu¨ru¨ldü. Gerc¸ekles¸tirilen takas is¸lemi sonucu borc¸lanma is¸leminin kupon oranının avro cinsinden kars¸ılıgˆı yüzde 3,319 oldu.

Bu tahvil ihracıyla 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklas¸ık 11,2 milyar dolar tutarında finansman sagˆlandığı belirtildi.

Kaynak: AA