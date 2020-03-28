Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresi uzatıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresi uzatıldı - Haber
Ruhsar Pekcan, Türkiye, Politika

Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresi uzatıldı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de bulunan yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresinin, 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

28.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:10
Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresi uzatıldı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de bulunan yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresinin, 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini, gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmeksizin 30.06.2020 tarihine kadar uzattık. Bu süreçte firmaların gümrük mevzuatından kaynaklı bazı süre yükümlülüklerine uymakta karşılaşabileceği sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak da gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda, geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonunu, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirledik."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri Haber
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik Haber
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haber
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı Haber
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haber
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Samsun Valisi Kaymak'tan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberlerine yalanlama
Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Funda Arar Basketbolcu Fahrettin Koca Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu Milli Basketbolcu
Daha Fazla Türk İtalya Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresi uzatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 16:20:51. #1.14#
title