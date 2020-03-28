Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresi uzatıldı TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de bulunan yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresinin, 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de bulunan yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresinin, 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini, gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmeksizin 30.06.2020 tarihine kadar uzattık. Bu süreçte firmaların gümrük mevzuatından kaynaklı bazı süre yükümlülüklerine uymakta karşılaşabileceği sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak da gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda, geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonunu, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirledik."

Kaynak: DHA