"Yabancı güçlerin Suriye'den çıkarılması hepimizin ortak hedefi"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2011'den sonra Suriye'ye yerleşen yabancı güçlerin bu ülkeden çıkarılmasının Tel Aviv, Washington ve Moskova'nın ortak hedefi olduğunu söyledi.

Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde yaptığı konuşmada Netanyahu, Suriye'deki duruma ve İran'ın bölgedeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in hem ABD hem de Rusya'nın liderleriyle "güçlü ilişkileri" bulunduğunu belirten Netanyahu, Tel Aviv ile Moskova arasındaki dostluğun son yıllarda giderek güçlendiğini dile getirdi.

ABD, Rusya ve İsrail arasındaki iş birliğinin daha geniş bir temele sahip olduğuna inandığını ifade eden Netanyahu, "Bu zirve, bölgemizde ve özellikle Suriye'de istikrarın artmasına yardımcı olmak için gerçek bir fırsat." dedi.

Netanyahu, barış ve istikrarın hakim olduğu güvenli bir Suriye görmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimizin (Rusya-ABD ve İsrail) ortak bir hedefi var; 2011'den sonra Suriye'ye gelen tüm yabancı güçlerin bu ülkeden çıkarılması. Bu ortak amaca ulaşmak için bazı yollar olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu hedefe ulaşmak için somut yolları konuşmayı hedefliyoruz."

Suriye'deki yabancı güçlerin bu ülkeden çıkarılması çağrısı yapan Netanyahu, bunun hem Rusya'nın hem de ABD ve İsrail'in yanı sıra Suriye'nin de yararına olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Batı Kudüs'te dün başlayan ve bugün de devam eden ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde Suriye'nin durumu ve İran'ın bölgedeki rolü ele alınıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başkanlık ettiği zirveye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat katılıyor.

Kaynak: AA