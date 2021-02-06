Yaban keçileri için Van'daki Pagan Dağı'na at ve eşeklerle ot taşıdılar
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Yaban keçileri için Van'daki Pagan Dağı'na at ve eşeklerle ot taşıdılar

06.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:28
Yaban keçileri için Van'daki Pagan Dağı'na at ve eşeklerle ot taşıdılar

Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Gürpınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçileri için 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'na at ve eşeklerle ot taşıdı.

Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Gürpınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçileri için 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'na at ve eşeklerle ot taşıdı.

DKMP ekipleri, bölgede doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Çepkenli Mahallesi'ndeki 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'nda koruyucu önlemler ve yöre halkının kaçak avlanmaya izin vermemesi sayesinde sayıları her geçen yıl artan yaban keçileri için çalışma yaptı.

Araçlarla kırsal alana getirilen otlar, daha sonra at ve eşeklerle dağın eteklerine taşınarak belirli alanlara bırakıldı.

Ekiplere eşlik eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban keçilerinin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Koruma çalışmaları sayesinde yaban keçisi sayısının önemli oranda arttığını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Burada eskiden yaban keçilerinin varlığı bile belli değilken, üç ya da dört keçiden söz edilirken, şimdi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve vatandaşların sahip çıkmasına bağlı olarak sayıları çok arttı. Büyük bir sürü şeklinde görülebiliyor. Canlılar yaşadığı yerde güvenlik ve beslenmeye dikkat eder. Eğer güvenlik sağlanırsa ve beslenecek kadar bir ortamları varsa burada yaşamlarını devam ettiriyorlar. Burada da artık dağlarda güvenliğin sağlandığını görüyoruz. Yani yaban keçileri açısından burada herhangi bir güvenlik sorunu yok. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bu açıdan çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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