Yaban domuzu alevlerin arasından böyle kaçtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaban domuzu alevlerin arasından böyle kaçtı

13.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 01:02
Yaban domuzu alevlerin arasından böyle kaçtı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde çıkan orman yangınında, alevlerin içinden çıkıp kaçan yaban domuzunun kaçış anı bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde çıkan orman yangınında, alevlerin içinden çıkıp kaçan yaban domuzunun kaçış anı bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

10 Ekim Cumartesi günü Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde öğle saatlerinde başlayıp gece kontrol altına alınan orman yangınında 2 ev yanarken, 20 hektarlık kızılçam ormanının olduğu alan ise zarar gördü. Orman yangını yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yangın bölgesinde yükselen alevleri cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşın kamerasına o esnada alevlerin içinden koşarak çıkıp kaçan yaban domuzu takıldı.

Görüntüde yanan bölgeden aniden çıkan yaban domuzu koşarak yangın bölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Süleyman Soylu Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yekta Kopan Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Josef De Souza Manuel Fernandes Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Milli Hatay Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaban domuzu alevlerin arasından böyle kaçtı - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 01:03:22. #1.15#
title