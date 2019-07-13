Xiaomi mi A3'ün Teknik Özellikleri ve Resmi Görselleri Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde mi A2'nin devam modelinin geleceğini attığı tweet ile duyuran Xiaomi Küresel Sözcüsü Donovan Sung, mi A2 ve mi A2 Lite'ın fotoğrafını paylaşarak mi A3'ten beklenenleri Xiaomi hayranlarına sormuştu. Bunun ardından, bugün ortaya çıkan fotoğraflar ise mi A3'ü en net şekilde görmemizi sağlıyor.

Birkaç hafta önce tanıtılan Xiaomi mi CC9 ve CC9e modellerinin mi A3 ve mi A3 Lite ile benzerlik taşıyacağı konuşulanlar arasındaydı, yayınlanan son fotoğraflar ve teknik özellikler de bu durumu doğrular nitelikte. Xiaomi mi A3 ve mi A3 Lite, bu cihazlarla aynı tasarıma sahip olacağı gibi küçük donanımsal farklılıklar içerecek. Bununla birlikte telefonlar, MIUI arayüzü yerine Android One ile gelecek.

Xiaomi mi A3'ün yayınlanan en son resmi görselleri, cihazın mi A2'nin aksine arka tarafta bir parmak izi okuyucuya sahip olmayacağını bizlere gösteriyor. Muhtemelen ekrana gömülü parmak izi okuyucuya sahip olacak mi A3, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alıyor olacak. Daha önce Snapdragon 730 ile geleceği iddia edilen mi A3, bu anlamda cihazı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir.

6 inç boyutunda Full HD AMOLED ekranla gelecek olan Xiaomi mi A3, 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Ayrıca mi A3, microSD kart girişine de sahip olacak. microSD kart girişinin eksikliği, Xiaomi mi A2'nin en büyük dezavantajlarından biriydi. 3,5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C girişi de mi A3 modelinde yerini alacak.

Kamera tarafına bakacak olursak Xiaomi mi A3, arka tarafta 48+8+2 MP çözünürlüklerinde üç adet kameraya sahip olacak ve ön tarafta da 32 MP'lik bir selfie kamerasıyla gelecek. 4.000 mAh bataryaya sahip olması beklenen mi A3, Android One projesi kapsamında bir cihaz olacağı için Android güncellemelerini en hızlı alan cihazlar arasında olacak.

Xiaomi, mi A3 hakkında bilgiler vermeye şimdiden başladı ancak cihazın resmi tanıtım tarihi henüz belli olmuş değil. Xiaomi mi A2'nin geçtiğimiz yılın Temmuz ayında duyurulduğunu düşünürsek, mi A3'ün çok da uzak olmadığını tahmin edebiliriz.