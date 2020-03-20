Xbox Series X, Bütün Xbox One Oyunlarını Destekleyecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Xbox Series X, Bütün Xbox One Oyunlarını Destekleyecek - Haber
Microsoft, Xbox One, Teknoloji

Xbox Series X, Bütün Xbox One Oyunlarını Destekleyecek

Yeni nesil konsol savaşları daha şimdiden başlıyor. Microsoft zaten uzun zamandır Xbox Series X konsolunun reklamını yapıyordu.

20.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:34
Xbox Series X, Bütün Xbox One Oyunlarını Destekleyecek

Yeni nesil konsol savaşları daha şimdiden başlıyor. Microsoft zaten uzun zamandır Xbox Series X konsolunun reklamını yapıyordu. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan teknik detayların bir kısmının ardından bu hafta başında da tamamı gözler önüne serilmişti.

Şu durumda yeni nesil Xbox konsolunun en çok ilgi çeken yanı ise elbette geriye uyumluluk. Xbox One oyuncularının geriye uyumluluk kütüphanesinde hatırı sayılır derecede fazla zaman geçirdiğini düşünecek olursak, bu Microsoft açısından rakibi Sony karşısında büyük bir koz olacak. Çünkü, Sony PlayStation 5 konsolunun sunumunda şimdilik sadece PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro oyunlarının destekleneceğini ama ilk etapta tamamının olmayacağını söylemişti. Yani Amerikan yazılım devi, bu konuda birkaç adım önde gidiyor diyebiliriz.

Bu haftanın başında paylaşılan detaylı bilgilerin ardından Microsoft, Xbox Twitter hesabı üzerinden geriye uyumluluk ile ilgili önemli bir Twitter paylaşımında bulundu. Xbox Series X, çıkışında tüm Xbox One oyunlarını da destekleyecek.

Bring your favorite games with you to Xbox Series X! Simply connect your existing external USB hard drive to Xbox Series X and your entire library is instantly accessible. #PowerYourDreams pic.twitter.com/7ysBjnwulg

— Xbox (@Xbox) March 17, 2020

Xbox Series X konsolunun arka tarafındaki Depolama Genişletme Kartı slotları aracılığıyla depolama alanının performans kaybı olmaksızın genişletilebildiğinden bahsedildikten sonra, "Favori oyunlarınızı Xbox Series X'e taşıyın! Basit bir şekilde mevcut harici USB diskinizi Xbox Series X'e bağlayın ve tüm kütüphaneniz anında erişilebilir olsun." denmiş.

Bu paylaşımın ardından bir hayranın sorduğu soruya cevap veren Microsoft, halihazırda geriye uyumluluk kütüphanesinde bulunan tüm oyunlara ek olarak Xbox One için satışa sunulmuş tüm oyunların da Xbox Series X konsolunda oynanacağını onaylamış.

All games that are currently Backwards Compatible, yes. Plus all Xbox One games.

— Xbox (@Xbox) March 19, 2020

Bakalım Microsoft cephesinin bu atağına Sony nasıl cevap verecek. Yukarıda da bahsettiğim gibi, PlayStation 5 konsolunun çıkışında yüz kadar PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro oyunu desteklenecek. İlerleyen zamanlarda, geriye uyumluluk kütüphanesine yeni yeni oyunların ekleneceği söyleniyor ama daha eski PlayStation konsolları açısından herhangi bir plan şu anlık bulunmuyor. Tabii ki Sony saman altından su yürütmüyorsa. Bekleyip, göreceğiz.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege geriye uyumlu olacak!

Bir müjdeli haber de Ubisoft cephesinden geldi. Fransız yayıncının resmi internet sayfasındaki Soru-Cevap kısmında Yaratıcı Yönetmen Leroy Athanassoff, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyununun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının PlayStation 5 ve Xbox Series X tarafından destekleneceğini onayladı.

"Oyun geriye uyumlu olacak. Yani Rainbow Six: Siege diskini PS4'ten çıkartıp PS5'inize takabilecek veya Xbox One diskini çıkartıp Xbox Series X'inize takabileceksiniz."

Buradan da anlaşılacağı üzere, oyun sadece dijital olarak değil kutulu olarak da geriye uyumlu olacak. Bununla birlikte, çapraz nesil eşleşme sistemi sayesinde PlayStation 4 kullanıcıları PlayStation 5 kullanıcılarıyla ve Xbox One kullanıcıları da Xbox Series X kullanıcılarıyla bir arada oynayabilecekler.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haber
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı Haber
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar Haber
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Yalın Sinan Akçıl Şeyma Subaşı
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Xbox Series X, Bütün Xbox One Oyunlarını Destekleyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 19:59:52. #1.14#
title