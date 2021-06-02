Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Mark van Bommel oldu
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Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Mark van Bommel oldu

Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Mark van Bommel oldu
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'da teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'da teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Van Bommel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Wolfsburg'un üst yöneticisi Jörg Schmadtke, Hollandalı teknik direktörün kulübün felsefesine uyduğunu aktardı.

Futbolcu olarak Barcelona, Bayern Münih ve Milan'da forma giyen Mark van Bommel, son olarak 2018-2019 yıllarında Hollanda'nın Eindhoven takımını çalıştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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