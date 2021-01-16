WhatsApp, veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesi değişikliğini erteledi
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BBC

WhatsApp, veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesi değişikliğini erteledi

16.01.2021 00:32 | Son Güncelleme: 16.01.2021 00:36
WhatsApp, veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesi değişikliğini erteledi

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya üzerinde kullanıcıların büyük tepki gösterdiği gizlilik sözleşmesinde yapacağı veri paylaşımıyla ilgili düzenlemeyi ertelediğini açıkladı.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya üzerinde kullanıcıların büyük tepki gösterdiği gizlilik sözleşmesinde yapacağı veri paylaşımıyla ilgili düzenlemeyi ertelediğini açıkladı.

WhatsApp, internet sitesinde yer alan blogda yayımladığı yazıda, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihi ileri bir döneme ertelediğini belirterek, bu süreç içerisinde ortalıkla bulunan "hatalı bilgileri" düzeltmeye dönük çalışmalar yapacağını belirtti.

WhatsApp, "En yeni güncellememizle ilgili çok fazla kafa karışıklığı olduğuna dair birçok insandan geri dönüş aldık. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşımımızın kapsamını genişletmiyor" dedi.

Yazıda, yeni seçeneklerin yürürlüğe gireceği 15 Mayıs'a kadar kademeli olarak kullanıcılarının kendi belirledikleri hızda bu değişikliği değerlendirmelerine olanak tanınacağını belirtti.

Yazıda güncellemenin, müşterileriyle WhatsApp üzerinden temas kuran ticari işletmelerin Facebook ile veri paylaşımını ilgilendirdiğini belirtti.

WhatsApp daha önce yaptığı açıklamalarda, ne kendisinin ne de Facebook'un yazışmaları ya da görüşmeleri takip edebildiğini vurgulamıştı.

WhatsApp, uygulama üzerinden kurulan tüm iletişimin uçtan uca şifrelendiğini ifade etmişti.

WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesinde yapacağı değişiklik bazı ülkelerde tepkilere yol açtı.

Birçok kullanıcı, Telegram ve Signal gibi diğer haberleşme uygulamalarına geçeceğini açıkladı.

Türkiye'de de Rekabet Kurulu, WhatsApp'in gizlilik ayarındaki değişiklikle ilgili Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı. Verilerin paylaşılması zorunluluğu da durduruldu.

BBC
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