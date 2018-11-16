Washington Post'tan Kaşıkçı İçin Uluslararası Soruşturma Çağrısı

NEW YORK (AA) - Washington Post gazetesindeki bir makalede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda uluslararası soruşturma çağrısına ilişkin, "Adaletin sağlanması için küresel çağrılar konusunda ya da Kaşıkçı'nın çocuklarına, babalarına gerçekten ne olduğu sorusunun cevabının verilmesi için bir adım atılacaksa, Türk Dışişleri Bakanı'nın uluslararası soruşturma çağrısı bu yolun öncüsü olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Washington Direktörü Sarah Margon, Washington Post gazetesi için "Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması, Cemal Kaşıkçı için adalet sağlanmasında doğru bir yol sunacaktır" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıktığına değinilen makalede, buna rağmen Kaşıkçı için adaletin sağlanmasına yönelik açıklamaların yetersiz olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 14 Kasım'daki uluslararası soruşturma çağrısına işaret edilen makalede, "BM Genel Sekreteri'nin rehberliğinde uluslararası bir soruşturma çabası, gerçekte neler olduğunun ortaya çıkarabilir, cinayetin sorumlularını belirleyebilir ve bu kişilere gerekli cezaların verilmesini sağlayabilir. Soruşturma, Türkiye'nin halihazırda devam ettirdiği soruşturmayla paralel götürülüp, uluslararası bir meşruluk ve bağımsızlık eklenebilir." önerisi yapıldı.

Makalede, "Adaletin sağlanması için küresel çağrılar konusunda ya da Kaşıkçı'nın çocuklarına, babalarına gerçekten ne olduğu sorusunun cevabının verilmesi için bir adım atılacaksa, Türk Dışişleri Bakanı'nın uluslararası soruşturma çağrısı bu yolun öncüsü olmalı." ifadesi kullanıldı.

"Şimdi tam zamanı"

Cemal Kaşıkçı konusunda gerçekleştirilecek soruşturmada gazetecilerin korunması konusunda açık bir mesaj gönderilmesi gerektiği vurgulanan makalede, şu çağrı yapıldı:

"Kaşıkçı'nın nişanlısı ve çocukları uluslararası toplumu gerçeği ortaya çıkarmak için ciddi adımlar atmaya çağırdı. Türk Dışişleri Bakanı da uluslararası bir soruşturmaya desteğini açıkça dile getirdi. Şimdi tam zamanı."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayeti konusunda "Bulunduğumuz aşamada artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz." demişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de cinayete ilişkin, "Bu, üst düzey bir emir vermeden gerçekleştirilemez. Tüm dünyanın aradığı cevap budur; üst düzey emri kim vermiştir?" açıklamasında bulunmuştu.