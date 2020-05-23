Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD'li Senatörlerin, Uygur Türklerine ilişkin iddialarına yanıt...
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Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD'li Senatörlerin, Uygur Türklerine ilişkin iddialarına yanıt...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Türkiye'nin bu ülkeye sığınan Uygur Türklerinin iadesi için Çin ile iş birliği yaptığına" dair iddialara, ABD'li senatörlere yazdığı mektupla yanıt verdi.

Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD'li Senatörlerin, Uygur Türklerine ilişkin iddialarına yanıt...
23.05.2020 03:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 03:19

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Türkiye'nin bu ülkeye sığınan Uygur Türklerinin iadesi için Çin ile iş birliği yaptığına" dair iddialara, ABD'li senatörlere yazdığı mektupla yanıt verdi.

Kılıç, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Jim Rich ve Massachusetts Senatörü Edward Markey'e, Axios isimli internet sitesinin "Türkiye'nin bu ülkeye sığınan Uygur Türklerinin iadesi için Çin ile iş birliği yaptığına" dair iddialarına ilişkin mektup gönderdi.

Rich ve Markey'in bu iddiaları Twitter hesaplarında paylaşmalarının ardından mektubu kaleme aldığına işaret eden Kılıç, "Türkiye'deki Uygur Türklerinin üçüncü ülkelere sınır dışı edildiğine dair suçlamalar, tamamen uydurma olduğu kadar, gerçeği yansıtmaktan da uzaktır." ifadesini kullandı.

Uygur Türkleri de dahil olmak üzere, son yıllarda Türkiye'ye sığınan milyonlarca mültecinin barış ve uyum içinde yaşadıklarına değinen Kılıç, "Türkiye'nin bu konudaki geçmişi, Türkiye'nin mülteciler konusundaki ilkeli yaklaşımına bir kanıt teşkil etmektedir ve Çin'deki topraklarından kaçmak zorunda kalan Uygur Türklerinin sınır dışı edildiği iddialarını su götürmez bir şekilde çürütmektedir. Bu nedenle de bu tür mesnetsiz ve kötü niyetli iddiaların peşinden gitmek utanç verici olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Uygur Türkleri ile ortak dili, dini ve kültürü paylaştığını ve bu meselede uluslararası alanda net bir tavır ortaya koyduğunu vurgulayan Kılıç, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye, Uygur Türklerinin temel insan haklarının garanti altına alınmasını, bu haklara saygı duyulmasını ve kültürel kimliklerinin korunmasına yönelik kesin bir beklenti içinde olduğunu ifade etmiştir."

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, anayasasından ve uluslararası anlaşmalardan doğan sorumluluklarını yerine getirdiğine vurgu yapan Kılıç, Çin'in ya da üçüncü bir ülkenin sınır dışı taleplerini de insan haklarına saygı çerçevesinde değerlendirdiklerini kaydetti.

Kılıç mektubunda, "Türkiye, Uygur Türklerinin yaşamlarının temel insan haklarıyla barış, refah ve rahatlık içinde sürdürmesini amaçlamaktadır. Bu samimi ve ilkeli bir yaklaşım olup, herhangi bir siyasi endişe ve motivasyondan uzaktır. Ayrıca, bu yaklaşım, bu hassas konuda Çin ile yapılan görüşmelerin de temelini oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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